Invités et premières images de « La grosse rigolade » de Cyril Hanouna dès le 10 janvier sur C8

De premières images de « La grosse rigolade » de Cyril Hanouna sont désormais disponibles. Pour mémoire le tout premier numéro sera diffusé ce vendredi 10 janvier 2020 dès 20h45 sur C8 ou en replay et streaming gratuit sur MYCANAL.



« La grosse rigolade », c’est quoi déjà ?

Pour ceux qui auraient loupé l’info, « La grosse rigolade » est une émission qui réunit sur un même plateau quelques grosses pointures de l’humour qui viendront, pour notre plus grand plaisir, nous raconter leurs meilleures blagues…

Invités et premières images de « La grosse rigolade »

Avant de vous présenter de premières images, voici la liste des humoristes qui seront sur la plateau de cette toute première émission.

Seront autour de Cyril Hanouna : Gad Elmaleh, Philippe Lacheau, Philippe Lellouche, Chantal Ladesou, Liane Foly et quelques autres…



Vidéo

Et si nos personnalités viendront raconter quelques blagues, ils se livreront aussi à quelques imitations plus ou moins réussies. Et si Philippe Lellouche va imiter à la perfection Patrick Bruel, ça s’annonce un peu plus compliqué pour Chantal Ladesou avec sa reprise du tube « Djadja » d’Aya Nakamura. La preuve en images…

« La grosse rigolade » débarque ce vendredi 10 janvier 2020 sur C8. Êtes vous prêts à suivre cette nouvelle brigade du rire ?

