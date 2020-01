Plus belle la vie en avance : Alison s’enfuit ! (vidéo PBLV de l’épisode n°3973)

ANNONCES





Mercredi prochain dans votre série marseillaise « Plus belle la vie », les proches d’Alison sont très inquiets et sa soeur, Mila, se demande même s’il n’est pas déjà trop tard… Mais pendant ce temps là, Alison est très courageuse et réussit à s’enfuir !

Elle est dans un bâtiment désaffecté et une course poursuite s’engage…



En effet, Alison a réussi à s’échapper mais elle est poursuivie… Elle ne trouve pas d’autre solution que de se cacher sous une table dans un bureau. Va-t-elle réussir à s’en sortir ? Alison est terrifiée quand son kidnappeur se rapproche de la pièce où elle se trouve…

Un extrait de l’épisode de PBLV de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3973 du 15 janvier 2020

Une belle et heureuse année 2020 à tous les fans de PBLV ! Serez-vous de la partie en cette année nouvelle ?

