« Je te promets » : bientôt en tournage pour TF1 avec Camille Lou, Hugo Becker et Marilou Berry

« Je te promets » est le titre d’une nouvelle série qui sera prochainement en tournage pour TF1. Adaptée par Brigitte Bémol et Julien Simonet, et d’après la série originale « THIS IS US » (Twentieth Century Fox), elle devrait être déclinée pour la France en 12 épisodes de 52 minutes.



Et avec dans les rôles principaux :C amille Lou (Florence), Hugo Becker (Paul), Marilou Berry (Maud), Guillaume Labbé (Michaël), Narcisse Mame (Mathis) Nathalie Roussel, Bass Dehm, Patrick Chesnais, Bruno Sanches, Léonie Simaga ,Natacha Lindinger.

Tournage du 27 janvier au 27 avril 2020 à Paris et La Rochelle.

« Je te promets » : présentation

Paul, et sa femme Florence attendent avec impatience la naissance de leurs triplés. De leur côté, Mathis, un trader comblé vient de retrouver son père biologique mais hésite à le rencontrer ; Maud, une jeune femme en surpoids, n’arrive pas à maigrir et cherche un sens à sa vie et Michaël, footballeur d’un gros club de Ligue 1 voit sa carrière stoppée après un incident malheureux.



Alors que Paul, Mathis, Maud et Michaël fêtent leurs 37 ans, ils font face à des choix importants, qui vont bouleverser leurs vies…

La série s’installe au cœur d’une famille pas comme les autres pour vivre avec eux leurs peines, leurs doutes mais aussi leurs joies.

Aucune date de diffusion n’a pour le moment été annoncée par la chaîne. On vous tiens bien sûr au courant.

