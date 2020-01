Ce soir sur France 3 « La loi de Gloria » puis « La loi de Pauline » (vidéo)

« La loi de Gloria » puis « La loi de Pauline » deux épisodes de la collection « La loi de » à voir à revoir ce soir sur France 3 dès 21h05 ou dès maintenant en streaming vidéo puis replay sur France.TV



Ce soir sur France 3 « La loi de Gloria » avec Victoria Abril

Aux côtés de Victoria Abril, Julien Baumgartner, Jean-Claude Adelin et Andréa Ferreol. Dès 21h05.

Parmi les ténors du barreau français, Gloria Mendoza fait figure de légende. Elle s’est initialement illustrée dans la défense de personnalités du crime organisé, avant d’accéder à la célébrité en élargissant son répertoire à des justiciables ordinaires impliqués dans des crimes de sang. Et en remportant chacun de ses procès d’assises, tout en collectionnant les blâmes du conseil de l’ordre pour ses multiples manquements au code de déontologie. On la surnomme «l’avocate du diable». Depuis peu, Gloria Mendoza s’est retirée des affaires. Elle passe son temps entre la conception des plans de sa future villa avec piscine et les visites de sa fille, une brillante avocate…

Ce soir sur France 3 « La loi de Pauline » avec Zabou Breitman

Aux côtés de Zabou Breitman, Serge Riaboukine, Pierre Cassignard, Marilyne Canto, Olivier Saladin… Dès 22h45.

Après son divorce, Pauline embrasse sur le tard la carrière d’avocate. Elle passe le concours et trouve un poste de stagiaire dans un petit cabinet d’Angoulême. Mais, davantage portée sur l’équité que sur l’application du droit, elle enchaîne les échecs. Pauline est alors commise d’office dans ce qui sera sa première affaire pénale. Déterminée et courageuse, elle y voit enfin la chance de faire ses preuves. Elle sera chargée de la défense d’Alain, exploitant agricole, que les policiers soupçonnent d’avoir volontairement incendié la ferme et les installations de son frère Paul, provoquant la mort de ce dernier. La voilà plongée dans le monde agricole, pour une affaire chargée de non-dit et de secrets…



