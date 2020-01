Justin Bieber révèle qu’il souffre de la maladie de Lyme

ANNONCES





Justin Bieber a utilisé son compte du réseau social Instagram mercredi afin de confirmer qu’il souffre de la maladie de Lyme, comme rapporté par plusieurs médias américains suite à la prochaine diffusion d’une série documentaire sur le chanteur canadien.

« On m’a récemment diagnostiqué la maladie de Lyme et en plus j’ai aussi un sérieux cas de mononucléose chronique qui affecte ma peau, ma fonction cérébrale, mon énergie et ma santé en général » a écrit Justin Bieber, 25 ans, hier sur Instagram.



« Ces choses seront expliquées en détails dans une série de docu que je vais mettre sur YouTube sous peu .. Vous pourrez apprendre tout ce que j’ai combattu et surmonté !! Cela fait quelques années, mais je vais avoir le bon traitement qui va m’aider à traiter cette maladie incurable jusqu’à présent et je serai de retour mieux que jamais. » a-t-il expliqué.

La série documentaire de Justin Bieber sera mise en ligne le 27 janvier sur YouTube. On y verra notamment le chanteur expliqué comment il a du se battre contre la maladie pour préparer la sortie de son prochain album et la tournée qui viendra avec.



Justin Bieber a dévoilé la semaine dernière son nouveau titre « Yummy ».

