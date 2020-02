Justin Bieber bat un record avec son nouvel album

5 ( 5 )



Encore un succès pour Justin Bieber, qui vient de battre un nouveau record aux États-Unis avec la sortie de son nouvel album « Changes ». En effet, cet album sorti le 14 février est déjà numéro 1 des ventes d’albums au classement Billboard 200 avec 231.000 albums écoulés.

« Changes » marque le grand retour de Justin Bieber puisque c’est son premier album en plus de quatre ans. Et en le plaçant en tête des ventes, le chanteur de 25 ans devient ainsi le plus jeune artiste solo à avoir classé 7 albums numéro 1, battant Elvis Presley de près d’un an.



Un joli cadeau d’anniversaire pour Justin Bieber, qui aura 26 ans le 1er mars.

A noter que Justin a fêté le succès de ce nouvel album en se produisant pour Kanye West dimanche.



