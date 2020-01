Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul au secours de Gaétan (résumé + vidéo de l’épisode 3969 PBLV du 9 janvier 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3969 du jeudi 9 janvier 2020 – C’est une scène choquante qui attend Jean-Paul ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, avec Ariane, ils vont être témoin d’une agression homophobe envers Gaétan…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3969

Karim est soulagé qu’Elsa ait retrouvé son humanité. Le couple se ressoude. Il n’en va pas de même pour Abdel et Alison, qui lui en veut toujours d’avoir trahi son secret. Anémone Vitreuil ne veut pas dire à Abdel pourquoi elle a versé tout cet argent sur le compte de Renaud Bailly. Abdel fait des conjectures avec Elsa sur la dette d’Anémone. Il se demande s’il existe un lien entre l’accident de la route dont a été victime sa filleule Iris et le transfert d’argent…

Lucie déteste la robe de princesse que Boher lui a commandée et fait un caprice. Boher s’enfonce dans ses préjugés et Gaétan est profondément blessé. Avec Ariane, Boher est appelé pour une agression devant un club et sauve Gaétan d’un tabassage…



Eric veut faire chanter Blanche en lui collant des amendes à tire-larigot. Cette dernière ne cède pas sauf quand Eric la sauve d’un vol à l’arraché…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3969 du 9 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

