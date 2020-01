« Koh-lanta : l’île des héros »: première photo officielle avec Moussa, Teheiura, Sara, Jessica, Claude…

ANNONCES





« Koh-Lanta : l’île des héros » est le titre de la nouvelle saison de « Koh-Lanta » qui s’apprête à débarquer sur TF1. Et la chaîne vient de diffuser la première photo officielle… Une photo qui confirme les dernières rumeurs, à savoir que cette nouvelle saison inédite sera une saison all-stars avec d’anciens candidats de saisons précédentes.



Sur la photo publiée par TF1 sur les réseaux sociaux on reconnaît en effet plusieurs visages comme celui de Moussa, Teheiura, Sara, Jessica ou bien encore Claude.

« Koh-lanta : l’île des héros »: première photo officielle

Découvrez maintenant cette photo…



La toute première image diffusée par @TF1 du prochain #KohLanta qui s’appellera « l’île des héros » 🙏🏻😍

Ça s’annonce très puissant 👊🏻🔥#Hâte pic.twitter.com/W1Z2f9ws4C — Alban Pellegrin (@AlbanPellegrin) January 3, 2020

Rappelons que selon les dernières rumeurs en date, cette édition pourrait voir s’opposer de nouveaux candidats, d’anciennes stars du programme et quelques sportifs.

On devrait en savoir plus très vite, possiblement en début de semaine prochaine… On reviendra donc très vite vers vous pour vous donner toutes les infos officielles de cette nouvelle saison de « Koh-Lanta »

