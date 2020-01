Un si grand soleil en avance : Ludo prêt à la prison pour Johanna (résumé + vidéo épisode n°355 du 3 janvier)

ANNONCES





Ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil », Ludo est sur le point d’être transféré en prison… Il s’entête à s’accuser à la place de Johanna et risque des années de prison !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2



Un si grand soleil résumé de l’épisode 355

Manu interroge encore une fois Ludo avant d’appeler le juge, qui va l’envoyer en prison. Il lui rappelle qu’il risque des années de prison pour Johanna, qui elle n’a pas hésité à le laisser s’accuser à sa place… Manu est convaincu que Ludo n’a rien fait et il lui dit que tôt ou tard, il fera tomber Johanna. Ludo, visiblement perturbé par ce que lui dit Ludo, continue de protéger Johanna en disant qu’elle n’y est pour rien.

Et tandis que grâce à Gary, Alex accepte d’envisager son enquête sous un nouvel angle, Johanna arrivera-t-elle à temps à l’hôpital ?…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 3 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2.

