Quelle audience pour « La grande rigolade » de Cyril Hanouna ? (+ vidéo replay)

Quelle audience pour « La grande rigolade » de Cyril Hanouna ? Hier soir Cyril Hanouna présentait son tout nouveau bébé « La grande rigolade ». Entouré d’humoristes, il n’avait qu’un seul et unique objectif : nous faire marrer. Et le pari est plus que réussi !



Entouré il est vrai d’une bande déchaînée, l’animateur de TPMP a régalé son public. Et pour s’en convaincre il suffit de regarder les chiffes…

Quelle audience pour « La grande rigolade » de Cyril Hanouna ?

Ainsi ce premier numéro – Gad Elmaleh, Philippe Lacheau, Philippe Lellouche, Chantal Ladesou, etc… en étaient les invités – affiche une très belle performance.



La première partie a ainsi amusé 901 000 téléspectateurs soit 4% des téléspectateur. La seconde a fait presque aussi bien avec encore 835 000 personnes (pda 4.1%)

Vidéo replay

Envie de rire en cette matinée ? Voici un extrait vidéo de l’émission avec le jeu « Si tu ris, tu perds’

C'est parti pour le "Si tu ris, tu perds !" avec nos invités et c'est @Cyrilhanouna qui perd alors qu'il ne joue pas 😆😆 #LaGrosseRigolade pic.twitter.com/VReip2Ltgx — TPMP (@TPMP) January 10, 2020

« La grande rigolade » revient bientôt sur C8. En attendant, vous pouvez revoir l’émission de ce vendredi 10 janvier 2020 en replay et streaming sur Mycanal.

