« Les 12 coups de midi » (vidéo) : quand Éric sera t-il éliminé ? On vous offre un nouvel indice pour l’étoile mystérieuse !

« Les 12 coups de midi » (vidéo). Premier week-end de l’an 2020 pour « Les Douze coups de midi » de Jean-Luc Reichmann. Un jeu qui perdure dans le temps avec le même succès. Ce début d’année est d’ailleurs tonitruant pour les équipes avec en moyenne 3.5 millions de fidèles chaque jour et quelques pointes à 5.1 millions. Bon ça, c’est dit.



Mais si l’on en juge vos recherches sur la toile et sur Stars-Actu, ce n’est ni l’audience, ni l’étoile mystérieuse qui vous intéresse actuellement. Non c’est l’élimination d’Éric qui est au coeur de vos préoccupations.

Alors faisons un petit point sur le sujet. Quand Éric sera t-il éliminé ? Et bien, malheureusement pour ses détracteurs, ce n’est pas pour tout de suite. Le plus breton de nos maîtres de midi va trouver l’étoile mystérieuse aux alentours du 15 janvier (à deux ou trois jours près, ndrl). Et après ? Et bien il faudra attendre la reprise des enregistrements pour savoir si son incroyable parcours se poursuivra encore longtemps, ou pas.



« Les 12 coups de midi » : on vous offre un indice

Les indices actuels, comme ceux que nous vous avons offert, n’ayant pas permis à certains de trouver la bonne réponse, nous vous en offrons un autre : ce chanteur américain est parfois surnommé « l’Iguane » !

On rappelle encore une fois tous les indices : La porte de Brandebourg de Berlin, un cactus, un chien, une baguette de pain, un drakkar, la lune.

Les cadeaux déjà offerts par Stars-Actu : il s’agit d’un chanteur américain. Il est considéré comme l’un des précurseurs du mouvement punk.

Pour obtenir quelques explications supplémentaires sur les indices, suivez ce lien.



Et il ne s’agit pas de…

Hier midi, après son coup de maître à 10.000 euros, Éric a proposé sans succès le nom de Laetitia Casta.

Mais il ne s’agit pas non plus de : Nicola Sirkis, Ryan Gosling, Charles Trenet, Michel Galabru, Jean-Louis Aubert, Fernandel, Tom Hanks, Victoria Abril, Franck Sinatra, Robert de Niro, Sylvester Stallone, Fabrice Luchini et Coluche, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Christophe, Pascal Obispo, Nikos Aliagas, Zinedine Zidane, Diane Kruger, David Bowie, Kennedy, Évelyne Dhéliat, Gisele Bündchen, Richard Bohringer, Romy Schneider, Karl Lagerfeld, Thomas Pesquet, Franck Dubosc.

« Les 12 coups de midi » (vidéo) : ambiance

Hier midi il y avait une sacrée ambiance sur le plateau de l’émission. Regardez plutôt…

🌟🌟C’est l’épiphanie aujourd’hui ‼️🌟🌟…

On va partager la galette des rois à midi 🤴sur le plateau, et passer un excellllllent dimanche ensemble 🎶🔥🚀 À toute à l’heure 😜 aux #les12coupsdemidi @TF1 @EndemolShineFr

— Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) January 5, 2020

Aujourd’hui, dimanche 5 janvier 2020, une toute autre ambiance sur le plateau puisque Jean-Luc Reichmann partagera la traditionnelle galette des rois. Quant à Éric, il débutera l’émission avec une cagnotte de de 190.861 euros.

