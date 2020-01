Audiences prime samedi 4 janvier : « Magellan » en tête, « La chanson secrète » leader sur cibles

ANNONCES





Audiences prime samedi 4 janvier 2020. Hier soir, en ce premier samedi de l’an 2020, c’est France 3 qui s’est adjugée la première place des audiences en première partie de soirée. L’épisode inédit du « Commissaire Magellan » a ainsi rassemblé 4.6 millions de fans pour 21.3% de part de marché.



Audiences prime samedi 4 janvier : autres chaînes

En seconde position, on retrouve TF1 avec « La chanson secrète » de Nikos Aliagas. Verdict : 3.91 millions de téléspectateurs pour 19.1% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public. TF1 était toutefois leader sur les principales cibles avec 27% de pda sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 34% sur les 15-24 ans.

#Audiences @TF1 Belles performances pour #LaChansonSecrète présenté par @nikosaliagas leader hier soir ! 📌 3,9 M de téléspectateurs ✅ 27% de PdA FRDA-50a

✅ 34 % de PdA 15-24 ans

✅ 32 % de PdA 11-24 ans Rendez-vous le 11 janvier à 21h05 sur @TF1 pour #LaChansonSecrete pic.twitter.com/WvpTWdx8qE — TF1 Pro (@TF1Pro) January 5, 2020



France 2 complète le podium avec le troisième numéro de « Boyard Land ». Les équipes engagées hier soir n’ont rassemblé que 2.10 millions de téléspectateurs soit 10% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

M6 suit avec la suite de la saison 9 de sa « Hawaii 5-0 ». 1.72 million de mordus et 7.8% de pda pour le premier épisode inédit; 1.58 million et 7.6% de pda pour le second.

France 5 complète le top 5 avec son magazine « Echappées belles » suivi hier soir par 933.000 Français (pda 4.3%)

