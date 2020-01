Ce soir sur France 2 « Les Tontons flingueurs » (vidéo)

ANNONCES





Film culte s’il en est, « Les Tontons flingueurs » vous donnent rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 pour un grand moment de cinéma ! Rendez-vous aussi en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct. Monument du cinéma français, cette comédie de Georges Lautner met en scène quelques monstres sacrés tels que Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre ou bien encore Francis Blanche.



« Les Tontons flingueurs » : on vous rappelle l’histoire

Propriétaire d’une petite usine de tracteurs, Fernand Naudin mène une vie tranquille et sans histoire quand un télégramme l’appelle à Paris. Il arrive à temps pour recueillir le dernier soupir d’un ami de jeunesse, Louis dit « le Mexicain », qui lui confie ses affaires louches en même temps que la garde de sa fille Patricia. Et les ennuis commencent…

Quelques anecdotes sur le film

📽️ Au départ c’est Jean Gabin qui devait tenir le rôle principal, à savoir celui de Fernand Naudin. Mais Georges Lautner parviendra à convaincre la production d’opter pour Lino Ventura.

📽️ Un film culte ? Oui aujourd’hui en effet. Mais lors de sa sortie, le film s’est fait descendre en flèche par la critique.



📽️ Ambiance tendue entre Lino Ventura et Francis Blanche ? Disons que les deux acteurs n’avaient pas du tout la même conception du travail ce qui ne fut évident pour personne. Georges Lautner parviendra toutefois à en faire une force.

Vidéo

Et devinez quoi ? Comme nous le faisons depuis 2009 maintenant, enfin la plupart du temps, on termine par les images. Voici le teaser vidéo de ce grand classique parmi les classiques et dont les répliques sont devenues cultes.

« Les Tontons flingueurs » sont de retour ce soir sur France 2. Serez-vous de la partie ?

