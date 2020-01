« Les Enfants de la Musique » : ce soir « 70-80’s : 20 ans de tubes » (vidéo)

ANNONCES





« Les Enfants de la Musique » : émission du vendredi 24 janvier 2020. Ce soir « Les Enfants de la musique nous replongent dans deux décennies de tubes : les années 70 et 80 ! Bruno Guillon nous donne rendez-vous pour un nouveau prime endiablé qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Il sera, encore une fois, accompagné de son meilleur acolyte aux anecdotes étonnantes : André Manoukian.



Autour d’un orchestre live, deux équipes seront composées d’invités d’exception et représenteront chacune l’une des deux décennies musicales : Lio, Baptiste Giabiconi, Jeanfi Janssens et Stone face à Cyril Féraud, Vaimalama, Evelyne Leclercq et Cartman.

Au programme : karaoké, blind-test, batailles de playback, quizz sur 20 ans de plus grands tubes… De grands moments de rires et de chansons !



« Les Enfants de la Musique » : invités de ce soir

Des invités inattendus raviveront vos souvenirs et vous replongeront dans ces belles années : La Compagnie créole, Roch Voisine, David & Jonathan, Rika Zaraï, Linda de Suza, Jean-Baptiste Guégan, Julie Pietri, et bien d’autres !

Vidéo

Voici le teaser vidéo de votre soirée…

🎤💃 Vous êtes plutôt années 70 ou années 80 ? Retrouvez @BrunoGUILLONOff et @andremanou dans « Les enfants de la musique », demain à 21.05 ! #LEDLM pic.twitter.com/B6wETM80Vr — France 3 (@France3tv) January 23, 2020

Et vous, vous êtes plutôt années 70 ou années 80 ? Qui remportera la partie ? L’équipe représentant les années 70, ou celle des années 80 ? Réponse ce soir dès 21h05 sur France 3 ou sur France.TV pour le replay et le streaming.

