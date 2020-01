« Les Enquêtes de Vera » du 12 janvier 2020 : ce soir, les épisodes « Un garçon solitaire » et « Les liens du sang » (vidéo)

« Les Enquêtes de Vera » du 12 janvier 2020. Ce soir sur France 3 c’est encore en mode rediffusion que vous retrouverez votre série « Les Enquêtes de Vera ». Au programme les épisodes « Un garçon solitaire » et « Les liens du sang » . Pour les voir rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, replay et streaming gratuit sur France.TV.



« Les Enquêtes de Vera » du 12 janvier 2020: vos deux épisodes de ce soir

Un garçon solitaire : Vera Stanhope est confrontée à une affaire tragique quand le corps d’Ethan Dewley, un adolescent, est retrouvé flottant nu dans un réservoir à proximité de la scierie qui emploie son père. La disparition du jeune garçon avait été signalée trois jours plus tôt, suscitant l’émotion de toute la communauté. Avec Aiden, Vera interroge les habitants de la petite ville rurale où il vivait pour essayer de trouver des réponses. Ces derniers se montrent peu coopératifs. Au fil de l’enquête, l’inspectrice va découvrir les liens complexes qui unissaient Ethan à sa famille, et ses amis, et tenter de percer les secrets et les non-dits afin de démasquer son meurtrier…

Les liens du sang : Owen Thorne, un docker, fait une chute mortelle dans un parking. Sa femme et lui formaient une famille d’accueil et avaient adopté deux enfants. La victime subissait le rejet de ses collègues à la suite d’un accident qui avait coûté la vie à Tom McKittrick. Gloria Edwards, la responsable du personnel, avait entièrement disculpé Owen pour l’accident, mais le père de McKittrick lui en voulait toujours. C’est d’ailleurs vers lui que se tourne aussitôt la police, mais il nie toute implication dans la mort d’Owen. Lorsque Vera réussit à établir les véritables liens entre les protagonistes, la cruelle et folle vérité apparaît…



Teaser vidéo

En attendant ce soir, découvrez les images qui vont avec…

« Les Enquêtes de Vera » c’est ce soir dès 21h05 sur France 3.

