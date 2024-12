Les Enquêtes de Vera du 15 décembre : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Les Enquêtes de Vera du 15 décembre 2024





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne







Les Enquêtes de Vera du 15 décembre 2024 : vos épisodes ce soir

Episode 5 saison 11 « Urgence médicale : Vera se penche sur le mystère entourant la mort de la docteure Lucy Yo, une jeune médecin retrouvée sans vie sur la banquette arrière de sa voiture incendiée. Initialement appelée pour une urgence médicale, Lucy n’était pourtant pas de garde cette nuit-là, un détail qui intrigue rapidement Vera. En explorant les relations de la victime avec ses patients, elle découvre une piste troublante : Pat Cringle, la fille d’une patiente décédée après une visite à domicile de Lucy, nourrissait une profonde rancune envers la jeune femme. Serait-ce un acte de vengeance ? Fidèle à son instinct, Vera refuse de se fier aux apparences et s’engage dans une enquête minutieuse.

Episode 3 saison 7 « Des révélations qui dérangent » : Vera enquête sur la mort suspecte de Jamie Marshall, un étudiant prometteur en journalisme, retrouvé sans vie au pied de l’ancien pavillon des sciences, un bâtiment délabré et interdit d’accès. L’autopsie confirme rapidement qu’il ne s’agit pas d’un accident : Jamie a reçu un violent coup de poing au nez avant de chuter dans le vide. Pour comprendre ce qui a conduit à sa mort, Vera interroge sa famille et ses amis, tout en explorant la complexité de sa personnalité, marquée par des accès de colère et de ressentiment. Aurait-il éveillé des inimitiés en raison de son implication dans le journal étudiant ? Une chose est sûre : Vera est bien décidée à découvrir la vérité.



