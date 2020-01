ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » de ce soir, dimanche 12 janvier 2020. Ce soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». Découvrez-en maintenant le sommaire et les reportages….



ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » de ce soir, dimanche 12 janvier 2020

Dans « 7 à 8 Life », avec le bagou et leur énergie, ils sont les rois de la vente à domicile. Un secteur qui emploie 650.000 personnes en France et résiste à la progression du E-commerce.

Et dans « 7 à 8 ». Dans ce village de l’Allier, 330 personnes atteints de troubles psychiatriques circulent librement. Hébergés en familles d’accueil, ils sont devenus des habitants comme les autres.



ANNONCES





Et puis un document exclusif au sein de la police chinoise. Des millions d’agents exercent un étroit contrôle sur la population au mépris des libertés individuelles.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 12 janvier 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

4.75 / 5 ( 16 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES