« Killing Eve » débarque ce soir sur TF1 Séries Films (vidéo)

« Killing Eve » débarque ce soir, dimanche 12 janvier 2020, sur TF1 Séries Films ! Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de MYTF1. Au programme de votre soirée les deux premiers épisodes « Un si joli visage » et « Ne jamais remettre à plus tard ».



« Killing Eve » : piqûre de rappel

« Killing Eve » est une adaptation du roman «Codename Villanelle» de Luke Jennings, «Killing Eve». La série est portée par le duo Sandra Oh et Jodie Comer.

L’histoire : Eve Polastri (Sandra Oh ) mène une vie de bureaucrate sans histoire au MI5, loin du terrain. Mais elle rêve de vivre les aventures palpitantes d’un agent secret et trépigne de devoir se terrer derrière un bureau. Car Eve a du flair et n’a pas son pareil pour pister les criminels. Un jour, son talent est repéré par la responsable de la section russe du MI5, qui cherche à monter une cellule non officielle pour démasquer une insaisissable tueuse à gage laissant des cadavres dans toute l’Europe. Eve est recrutée pour la piloter… Sa vie va alors changer du tout au tout… Bientôt le nom de l’agent à ses trousses arrive aux oreilles de la tueuse, qui, au lieu de s’en inquiéter, va s’en amuser…



Vos deux épisodes de ce soir

« Un si joli visage » : Simple agent des Services Secrets britanniques, Eve Polastri rêve d’être sur le terrain. Reléguée derrière un bureau, sa vie tranquille l’ennuie. Pourtant elle a du flair et n’a pas son pareil pour pister les criminels au service de puissances étrangères. Un jour, son talent est repéré et elle est sollicitée par Carolyn Martens, pour rejoindre une cellule secrète du MI5. La mission ? Mettre la main sur une tueuse à gage : Villanelle, redoutable psychopathe qui prend plaisir à mettre en scène ses meurtres.

« Ne jamais remettre à plus tard » : Eve, au début hésitante, décide de rejoindre l’équipe de Carolyn et de relever le challenge. Elle pilotera une mini cellule secrète de trois agents et disposera de très peu de moyens, dans un bureau crasseux de Londres. Pendant ce temps, Villanelle continue d’essaimer les cadavres à travers toute l’Europe, notamment en Bulgarie. Son commanditaire, Konstantin, s’inquiète de son état mental, car cette dernière met en scène ses exécutions. Il lui propose une pause à Paris. Villanelle fait la rencontre de Sebastian, son voisin de palier, avec lequel elle va avoir une aventure…

Teaser vidéo

On termine avec les images. Découvrez maintenant le teaser vidéo tel que proposé par la chaîne…

