« N’oubliez pas les paroles » : Kevin n’est plus n°1, mais félicite Margaux !

« N’oubliez pas les paroles » : Kevin détrôné ! C’est ce qu’on appelle avoir la classe ! Ce soir Kevin a perdu son titre de plus grand champion de l’histoire de NOPLP. Margaux l’a en effet dépassé et affiche désormais 425.000 euros de gains. Et comme le dirait Nagui, ce n’est pas encore fini pour elle.



Pour plus d’infos sur ces deux nouvelles victoires, et prendre connaissance du nouveau classement des 16 plus grands maestros, suivez ce lien.

« N’oubliez pas les paroles » : Kevin publie un message sur Twitter

Sur son compte Twitter officiel, Kevin l’a rapidement félicitée de disant impatient de pouvoir la rencontrer. Voici son message :

« Bravo Margaux (…) Toutes mes félicitations pour ce magnifique parcours. Un an et demi jour pour jour après la fin de l’aventure pour moi, me voici deuxième. Tous les records sont faits pour être battus mais je suis très content de voir une femme en haut de ce podium (…) Après tout le positif que m’a apporté cette aventure, je ne peux que souhaiter à quelqu’un d’autre de vivre la même chose. Profites de toutes les bonnes choses qu’il y a à en tirer et j’ai hâte de rencontrer ».



Bref c’est la grande classe, vous ne trouvez pas ?

