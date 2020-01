« N’oubliez pas les paroles » (NOPLP) : Margaux proche d’un nouvel exploit…

« N’oubliez pas les paroles » (NOPLP). Certes Margaux est la plus grande de toutes les maestros depuis plusieurs jours déjà. Pour autant il lui manque encore un record à faire tomber : celui du plus grand nombre de victoires. Et pour l’instant elle n’est que première ex aequo avec Renaud. A leur actif : 55 victoires chacun.



Ce soir Margaux a encore frappé un grand coup en rajoutant 2 victoires à son palmarès, soit un total de 55, égalant ainsi le record de victoires qui était détenu par Renaud.

Du côté des gains, elle reste bien sûr la plus grande de toutes les maestros. 21.000 euros de plus dans son escarcelle ce soir, soit un total de 489.000 euros depuis le début de son parcours.



Une audience toujours au top !

Après une semaine historique, Nagui, les Zikos et Margaux continuent d’affoler les compteurs. Jusqu’à 4.1 millions de téléspectateurs et 20.5% de pda pour la second numéro d’hier soir. Le premier, celui qui débute à 18h40, était également à haut niveau avec 3 millions de fidèles.

#Audiences @France2tv Hier pour les deux numéros #NOPLP #Margaux @Nagui :

▶️ 1er numéro leader sur sa tranche horaire avec près de 3M de tvsp pour 19 % de PdA

▶️ 2ème numéro leader avec + de 4,1 M de tvsp avec 20,5 % de PdA @NOPLPoff 🎤 pic.twitter.com/IiYnOH5pAR — France2ServicePresse (@France2_Presse) January 29, 2020

En plus d’être la plus grande maestro de tous les temps en termes de gains, Margaux va t-elle devenir la recordman du nombre de victoires ? Autre objectif à atteindre : atteindre et/ou dépasser la barre symbolique des 500.000 euros de gains.

Pour savoir si son incroyable parcours va se poursuivre, rendez-vous demain dès 18h40 sur France 2 pour votre prochain numéro de « N’oubliez pas les paroles ».

