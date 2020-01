Un si grand soleil : Enric soupçonné, Karel s’isole, ce qui vous attend jeudi 30 janvier (épisode n°374)

Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – Les choses ne vont pas s’arranger demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil »… En effet, dans l’épisode 374 du jeudi 30 janvier, Enric va se retrouver dans la tourmente à cause de la mort du veilleur de nuit, qui n’est autre que l’un des agresseurs d’Inès.

Au commissariat, Enric et Inès identifient Florian Bayou, le second agresseur.



Et même Inès se demande si son beau-père n’aurait pas un rapport avec la mort du veilleur du zoo ! Enric lui assure qu’il n’a rien à voir la dedans et qu’il n’a rien fait.

Inès parle avec ses amis et devant Manon, elle affirme que le veilleur de nuit faisait partie de ses agresseurs. Manon en parle à Romane et Karel. Mais si Romane est encore plus soulagée, ce n’est pas le cas de Karel. Il s’isole et décide qu’il ne veut plus voir ni Romane ni Manon !



De son côté, Eliott continue son trafic de cigarettes. Même Eve le soutient et propose de stocker ces cartouches dans sa cave ! Dans le même temps, elle se rapproche de Virgile et l’invite à dîner.

Quant à Janet, Emmy lui conseille de reparler vie commune avec Clément. Mais elle peine à évoquer le sujet…

