Demain nous appartient spoiler : Souleymane surprend Antoine et Rose (VIDEO)

Antoine et Rose se sont finalement remis ensemble dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, Rose a pardonné à Antoine de lui avoir menti en se faisant passer pour quelqu’un d’autre et elle a décidé de lui donner une nouvelle chance.

Mais dans quelques jours, Souleymane va les surprendre ensemble…



ANNONCES





Depuis peu, Antoine et Rose prennent le temps de se retrouver et savent apprécier les bons moments… Ils décident d’ailleurs de profiter d’une après-midi tranquille. Au menu : bougies, yeux bandés et jolies tenues, tout est réuni pour passer un moment d’anthologie. Mais c’était sans compter sur la venue imprévue de Souleymane qui débarque avec Judith. Pas sûr que le jeune homme soit heureux de voir Rose dans le lit de son père…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



ANNONCES





Demain nous appartient spoiler Rose et Antoine surpris par Souleymane

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

4 / 5 ( 4 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES