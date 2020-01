« On n’est pas couché » du 18 janvier 2020 : invités et chroniqueurs de l’émission ONPC (+ vidéo replay)

« On n’est pas couché » du 18 janvier 2020 : liste des invités et chroniqueurs de ONPC. Samedi soir, et comme chaque semaine, Laurent Ruquier vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « On n’est pas couché » Il sera diffusé dès 23h25 juste après l’émission « Deux heures de rires et de directs ».



Entouré de deux nouveaux chroniqueurs – GAEL TCHAKALOFF et GERALDINE MULHMANN, – l’animateur reviendra comme toujours, mais à sa façon, sur les temps forts de l’actualité de la semaine écoulée.

« On n’est pas couché » du 18 janvier 2020 : les invités de la semaine

✔️ LINDA KEBAB sera l’invitée politique de cette semaine.



Déléguée nationale au sein du Syndicat Unité SGP Police FO.

✔️FREDERIC BEIGBEDER

L’écrivain et journaliste français présentera son nouveau livre « L’homme qui pleure de rire » dévoilant les coulisses des médias, aux éditions Grasset.

✔️GEORGES-MARC BENAMOU :

Le producteur et journaliste français viendra présenter son documentaire « Les vies d’Albert Camus », raconté par Philippe Torreton. Diffusion le Mercredi 22 Janvier sur France 3.

✔️FREDERIC CHAU & ALEX LAWTHER

Les deux jeunes comédiens viendront présenter le film « Les traducteurs », réalisé par Régis Roinsard.

Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio, Sidse Babett Knudsen, Eduardo Noriega, Alex Lawther, Anna-Maria Sturn, Frédéric Chau, Maria Leite, Manotis Mavromatakis, Sara Giraudeau et Patrick Bauchau.

Sortie en salle le 29 Janvier 2020.

✔️BRUNO SOLO & MELANIE PAGE

Le comédien français sera accompagné de sa partenaire sur les planches pour présenter la pièce de théâtre « Dix ans après », une pièce de David Foenkinos, mise en scène par Nicolas Briançon. Avec Bruno Solo, Mélanie Page, Julien Boisselier.

A partir du 21 janvier au théâtre de Paris.

Vidéo replay

En attendant de découvrir ce nouveau numéro inédit, découvrez maintenant une vidéo replay de la précédente émission. Et nous avons choisi pour vous la partie live. Découvrez Tim Dup qui chante « Place espoir »

« On n’est pas couché » c’est aussi en replay et streaming vidéo sur France.TV

