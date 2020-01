Découvrez le casting de « Pourquoi je vis », biopic sur Grégory Lemarchal (PHOTO)

Le biopic sur Grégory Lemarchal, « Pourquoi je vis », est actuellement en plein tournage avec Mickaël Lumière dans le rôle principal. Et petit à petit, on en sait plus sur le reste du casting du téléfilm qui sera prochainement diffusé sur TF1.

Si l’on savait déjà qu’Arnaud Ducret et Odile Vuillemin allait incarner les parents de Grégory, on sait maintenant qui seront dans les rôles de sa soeur, Leslie Lemarchal, et de sa petite amie, l’animatrice télé Karine Ferri.



Selon les informations publiées par le Dauphiné Libéré, c’est Candice Dufau, notamment vue dans « Plus belle la vie » sur France 3, qui a été choisie pour camper le rôle de Karine Ferri.

Et c’est Lou Gala, vue aux côtés de Kad Merad et Franck Dubosc dans le film « Bis », qui incarne Leslie Lemarchal. L’actrice a d’ailleurs publié une photo de tournage sur son compte du réseau social Instagram.



