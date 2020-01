Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 19 janvier 2020. Ce soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». Découvrez-en maintenant le sommaire et les reportages….



Dans « 7 à 8 Life », bricolage, meubles, vêtements découvrez ces Français qui n’achètent plus de produits neufs. Rencontres avec ces rois de l’occasion qui réalisent de très grosses économies.

Et dans « 7 à 8 », l’institut Bocuse à Lyon forme la future élite de la gastronomie française. Rythme effréné, culte de l’exigence, c’est le prix à payer pour devenir un grand chef.



En Angleterre des citoyens s’improvisent chasseurs de pédophiles. Ces milices multiplient les arrestations mais aussi les dérapages.

