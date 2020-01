Harry et Meghan vont renoncer à leurs titres royaux et rembourser 3,12 millions de dollars

Le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, vont renoncer à leurs titres royaux dans le cadre de leur décision de s’éloigner de la famille royale britannique.

En effet, la reine Elisabeth II a annoncé les détails de l’accord officiel samedi, révélant que le couple ne représentera plus officiellement la couronne britannique une fois que les nouveaux arrangements entreront en vigueur au printemps 2020.



Dans le cadre de cet accord, le Prince Harry et Meghan perdront ainsi leurs titres d’altesse royale et seront connus sous le nom de Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex.

Ils vont également devoir rembourser les 3,12 millions de dollars de fonds publics utilisés pour rénover récemment leur propriété Frogmore Cottage, qu’ils continueront à utiliser comme base au Royaume-Uni.



Une annonce faite quelques jours seulement après que Harry ait rencontré sa grand-mère, la reine, son père, le prince Charles et son frère, le Prince William, pour un sommet de deux heures à la résidence royale Sandringham Estate. Ils ont discuté tous ensemble de son souhait de s’éloigner et d’instaurer un mode de vie plus indépendant avec sa femme et leur bébé, Archie.

« Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. » a précisé la reine Elisabeth II dans le communiqué de presse, affirmant « soutenir leur souhait d’une vie plus indépendante ».

« Je tiens à les remercier pour tout leur travail dévoué à travers le pays, le Commonwealth et au-delà, et je suis particulièrement fier de la façon dont Meghan est devenue si rapidement l’un des membres de la famille » a-t-elle poursuivi. « Toute ma famille espère que l’accord d’aujourd’hui leur permettra de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible. »

Harry, le fils du prince Charles et de son ex-épouse défunte, Diana, princesse de Galles, restera sixième sur le trône. Lui et l’ancienne actrice Meghan Markle, qui se sont mariés en 2018, prévoient maintenant de partager leur temps entre le Royaume-Uni et le Canada.

