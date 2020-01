Ce soir sur France 2, « Otez moi d’un doute » avec François Damiens et Cécile de France (vidéo)

« Otez moi d’un doute » de Carine Tardieu, et avec François Damiens et Cécile de France dans les rôles principaux, vous est proposé ce soir France 2 pour la première fois en clair. Si vous n’êtes pas à la maison, possibilité de le regarder depuis vos écrans connectés via la fonction direct de France.TV



« Otez moi d’un doute » : c’est quoi ?

Et bien c’est une comédie dramatique franco-belge sortie en 2017 sur les écrans Français. Plutôt bien accueilli par la critique, il a été nominé 4 fois à Cannes (Quinzaine des réalisateurs, ndrl).

Malgré ce bel accueil, il n’a convaincu que 679.000 spectateurs lors de sa sortie au cinéma.

L’histoire



Erwan, un inébranlable démineur breton, qui perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme extrêmement attachant, pour qui il se prend d’affection.

Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe d’autant plus difficile à désamorcer que son père d’adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose…

Egalement au casting

Guy Marchand, André Wilms, Alice de Lencquesaing, Estéban, Lyès Salem, Sam Karmann, etc…

Teaser vidéo

Découvrez-en maintenant sa bande-annonce officielle.

Et sinon…

« Otez moi d’un doute » c’est inédit en clair et c’est ce soir sur France 2 !

Deux autres programmes ont retenu notre attention pour ce dimanche soir

– Sur TF1, première diffusion en clair du film « Split »

– Sur M6, numéro inédit et choc de « Zone Interdite » sur les défaillances de l’aide sociale à l’enfance.

