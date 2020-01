ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 5 janvier 2020. Ce dimanche, et pour la toute première fois de 2020, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». Découvrez-en maintenant le sommaire et les reportages….



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 5 janvier 2020

Dans « 7 à 8 Life », Stella McCartney et John Galliano y ont appris leur savoir-faire. C’est dans cette école que chaque année les grandes maisons de couture recrutent les futurs créateurs stars de la mode.

Et dans « 7 à 8 », le combat des parents d’enfants autistes. Pour les sortir de l’isolement , ils se battent pour les scolariser dans des classes comme les autres.



Escale de rêve dans l’archipel de Raja Ampat en Papouasie. Des Français ont choisi d’aller y vivre comme des Robinson.

Premier succès d’audience en 2020 ?

Fin d’année oblige, le dernier numéro de « 7 à 8 » n’a que très peu brillé. À peine 3.18 millions de téléspectateurs et 18.6% de part de marché pour le dernier numéro de 2019. Une semaine plus tôt, l’émission avait convaincu 4.2 millions de Français…

#Audiences @TF1 Très belle performance pour @7a8 présenté par @harryroselmack 📌4,2M de Tvsp et 23,9% de PdA

📍 Pic à 5,1M de Tvsp pic.twitter.com/k3hWaKbYsM — TF1 Pro (@TF1Pro) December 23, 2019

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 5 janvier 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

