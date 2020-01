EXCLU Plus belle la vie en avance : Alison en attente de greffe, Laetitia succombe, Noé dérape (infos PBLV )

ANNONCES





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 24 janvier Une nouvelle année a débuté et elle s’annonce encore riche en rebondissements dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Et pour les fans les plus curieux, comme chaque week-end, il est temps de découvrir ce qui va se passer prochainement au Mistral. Stars Actu vous en dit plus sur ce qui vous attend dans les trois prochaines semaines, en avant-première et en exclusivité.

Et dans trois semaines, Alison va avoir besoin d’une greffe de foi sinon elle risque de mourir…

Mais Alison n’est pas prioritaire et Abdel comme Mila ont bien peur qu’elle ne s’en sorte pas… Alison fait même ses adieux à Abdel mais les Fedala n’ont pas dit leur dernier mot. Pour avoir un foi pour Alison, ils vont être prêts à tout les stratagèmes pour faire sortir Arthur, le meurtrier de Renaud, de prison ! Et ce dernier sait où Renaud a caché son argent… Mais en lui donnant pour payer le foi d’Alison, les Fedala se condamnent face à Pavel…



De son côté, Blanche propose à Eric de venir s’installer chez elle. Elle peut ainsi le faire réviser plus facilement pour son concours de commissaire. Mais Noé ne voit pas son arrivée d’un bon oeil et Eric le surprend entrain de fumer un joint… Il alerte Blanche mais l’adolescent nie devant elle et accuse Eric.

Quant à Laetitia, elle succombe au charme de Sébastien et ils passent une nuit ensemble, avant de culpabiliser.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi sur France 3

Alison est choquée par la violence dont a fait preuve Elsa, mais Abdel comprend qu’elle était dans son rôle de chef de gang. Karim s’inquiète qu’Elsa s’endurcisse. Il est déstabilisé et cherche sa place dans le couple. William, à l’hôpital, ne balance pas Elsa. Si Elsa a gagné le respect de Joseph et d’Arthur, Jade s’en méfie. Face à Patrick qui demande une explication, Jade a trop peur d’Elsa pour parler de ce qui s’est passé. De son côté, Joseph est apeuré et fait allégeance à la famille Fedala…

Laetitia rêve que c’est Sébastien qui lui écrit les lettres. Kevin essaie de découvrir le mystérieux auteur mais Laetitia préfère ne pas savoir. Quand elle croise Sébastien, elle ne lui dit rien mais lui confie qu’il ne supporte plus le coma de son épouse. Kevin, qui surveille la boite aux lettres découvre de qui il s’agit…

Boher demande à Gaétan une caution pour le dissuader de rester. Thomas confronte Boher à ses préjugés et Gaétan ne se laisse pas faire…

