« Split » avec James McAvoy, c’est ce soir sur TF1 (vidéo)

« Split » de M. Night Shyamalan et avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy et Haley Lu Richardson, c’est soir dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.



Dans « Split », Kevin a 23 personnalités distinctes. Mais la 24ème est sur le point de surgir.

« Split » : synopsis

Kevin est atteint d’un trouble dissociatif de l’identité. Sa psychiatre, Karen Fletcher, a déjà pu identifier 23 personnalités très différentes qui s’expriment à travers lui.

Une 24e, plus complexe que les autres, reste enfouie au fond de lui. Kevin est poussé à enlever trois jeunes filles…

Le saviez-vous ?

📽️ Au départ c’est l’acteur Joaquin Phoenix qui devait camper le rôle de Kevin. Faute d’accord, il a été remplacé avec brio par James McAvoy.



📽️ James McAvoy a rapidement donné son aval, se disant emballé par le scénario et les multiples facettes de son personnage.

📽️ Beau succès en salles, le film a convaincu 1.7 million spectateurs en France.

Vidéo

On termine avec les traditionnelles images. Découvrez le teaser vidéo tel que proposé par la chaîne.

Kevin a 23 personnalités distinctes. La 24ème est sur le point de surgir. 📌 #Split inédit dimanche 21.05 @TF1 pic.twitter.com/J3ZVCU9okO — TF1 Pro (@TF1Pro) January 16, 2020

Une performance incroyable pour James McAvoy dans « Split ». C’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

