« N’oubliez pas les paroles » du 18 janvier : Margaux se rapproche d’Hervé et fait un don à la SPA

« N’oubliez pas les paroles » du 18 janvier 2020. Ce soir dans NOPLP, Margaux aurait pu dépasser Hervé toujours 3ème plus grand maestro de l’histoire avec 361.000 euros. Oui mais non. Si dans le premier numéro elle s’est encore surpassée avec une victoire à 20.000 euros, elle a trébuché dans le second face à une chanson qu’elle ne maîtrisait pas… On vous explique !



ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » du 18 janvier : que s’est-il passé ce soir ?

Aucun problème donc dans la première émission. Victoire assez facile en finale avec 20.000 euros de plus dans sa besace.

Dans la seconde émission sa méconnaissance de la chanson « Gentil Dauphin Triste » de Gérard Lenorman ne lui a permis de remporter plus de 1.000 euros. Et encore c’est parce qu’elle a entendu quelqu’un le chanter dans le public. Au départ elle a carrément refusé de bloquer les paroles estimant qu’elle ne les méritait pas. Nagui lui a alors proposé de faire le don de cette somme à une association. Margaux a accepter le deal choisissant de reverser la somme ainsi remportée à la SPA.

Au total, et après 37 victoires, Margaux affiche un total de 344.000 euros. Elle n’est désormais plus qu’à 17.000 euros d’Hervé et donc de la troisième place.



ANNONCES





>>> Mise à jour du classement des 16 plus grands maestros en suivant ce lien.

« N’oubliez pas les paroles » : accès aux replay

Séance de rattrapage possible en streaming vidéo sur le site et/ou l’application France.TV durant 7 jours.

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien…

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 19h20 en suivant ce lien…

« N’oubliez pas les paroles » audience : une semaine record

« N’oubliez pas les paroles » a réalisé un vrai carton d’audience tout au long de la semaine : 2 744 200 téléspectateurs et 18% en moyenne pour l’émission de 18h45; 3 936 400 téléspectateurs et 20% de pda pour l’émission de 19h20.

#NOPLP a réalisé une semaine record à 18h45 en réunissant 2 744 200 téléspectateurs et 18% en moyenne et à 19h20 avec 20% en moyenne (3 936 400 téléspectateurs). pic.twitter.com/rvVtceR4yp — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) January 18, 2020

« N’oubliez pas les paroles » revient lundi dès 18h40 sur France 2. Margaux conservera t-elle son micro d’argent ? Dépassera t-elle Hervé en devenant la 3ème plus grande maestro de l’histoire ? Pour le savoir restez fidèle à NOPLP sur France 2 et France.TV.

4.81 / 5 ( 27 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES