Taylor Swift : sa mère a une tumeur au cerveau

Une bien triste nouvelle pour la chanteuse Taylor Swift. Elle a confirmé cette semaine que sa mère se bat contre une tumeur au cerveau. En effet, la maman de la star, Andrea, a été diagnostiquée pour la première fois d’un cancer du sein en 2015, et l’année dernière les médecins lui ont annoncé que la maladie était revenue.

C’est pour elle que Taylor Swift a écrit la chanson « Soon You’ll Get Better », extrait de son album « Lover », qui parle de sa bataille contre le cancer.



ANNONCES





Dans une récente interview pour Variety, Taylor a confirmé que, pendant le traitement d’Andrea, les médecins lui avaient découvert une tumeur au cerveau.

« Les symptômes de ce qu’une personne subit lorsqu’elle a une tumeur au cerveau n’ont rien à voir avec ce que nous avons déjà vécu avec son cancer auparavant », a-t-elle déclaré. « Donc, ça a été vraiment une période très difficile pour nous en tant que famille. »



ANNONCES





La chanteuse a également confirmé au magazine que les problèmes de santé de sa mère étaient la raison pour laquelle elle ne ferait pas de tournée mondiale pour son dernier album. Elle donnera quand même une série de 12 concerts en Europe et Amérique du Sud, ainsi que quatre autres aux Etats-Unis. Mais elle compte se concentrer sur le soutien à sa maman le reste du temps, et on la comprend !

« C’est une année où je dois être là pour ma famille, il y a beaucoup de points d’interrogation tout au long de l’année à venir, donc je voulais m’assurer que je pouvais rentrer à la maison », a-t-elle déclaré l’an dernier à Billboard.

4.72 / 5 ( 25 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES