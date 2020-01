Les « 12 coups de midi » de TF1 vidéo : pas d’élimination pour Eric, pas d’indice sur l’étoile mystérieuse

Les « 12 coups de midi » de TF1 vidéo. Aujourd’hui, mercredi 22 janvier 2020, ne manquez pas votre rendez-vous quotidien avec Les « Douze coups de midi » de TF1. C’est à partir de 12 heures sur la chaîne mais aussi en live et streaming sur MYTF1/Direct puis en replay sur la page dédiée à l’émission.



Après la découverte de l’étoile mystérieuse d’Iggy Pop, c’est le calme plat dans l’émission.

Pas grand chose à vous dire puisque l’étoile reste bien mystérieuse pour le moment. À part le décor que tout le monde ou presque a reconnu (il s’agit du port de Marseille, ndrl), elle n’a délivré pour l’instant aucun nouvel indice. L’un d’entre-eux va très vite se dessiner mais nous y reviendrons ultérieurement…



Hier Éric a encore gagné signant même un nouveau coup de maître, le 23ème depuis le début de son aventure. Victoire à 10.000 euros en ce mardi dont 5.000 pour sa cagnotte.

Du côté de l’étoile mystérieuse, c’est sans aucune conviction qu’il a proposé le nom de Patrick Fiori.

Et son élimination c’est pour quand ?

Pour répondre à un certain nombre d’entre-vous, Éric n’a pas encore été éliminé du jeu. Et son élimination n’est toujours pas d’actualité à l’heure où rédigeons ces quelques lignes. Des enregistrements étant prévus aujourd’hui, nous ne manquerons de vous en dire plus s’il y a du nouveau. Rappelons pour la petite histoire que les émissions sont enregistrées avec plusieurs jours et même parfois plusieurs semaines d’avance.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des 12 coups de midi ?

Pour l’instant nul ne sait vraiment. L’heure est donc venue de faire un petit récapitulatif des noms déjà proposés :

Fernandel, Franck Gastambide, Marie-Claude Pietragalla, Patrick Fiori.

Les « 12 coups de midi » de TF1 vidéo

Et parce que vous aimez les images, voici une petite vidéo de l’émission d’hier. Une séquence émotion durant laquelle Éric évoque le souvenir de son papa trop tôt disparu…

🙏 Aujourd’hui Éric nous présente son Papa disparu ⭐️ …

Un très grand moment d’émotion. 😌

Éric devenu Fantastérix n’avait alors que 7 ans 🥰 @TF1 pic.twitter.com/1J4zjVrCPu — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) January 21, 2020

Les « 12 coups de midi » de TF1 reviennent aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1. Notre maître de midi débutera l’émission avec une cagnotte de 374.105 euros de gains et de cadeaux.

>>> Et bientôt le prime « Les 12 coups de coeur » pour fêter la Saint-Valentin. Rendez-vous le vendredi 14 février 2020 dès 21h05 sur TF1 (toutes les infos ICI)



