« The Voice 9 » du 25 janvier 2020 : Sandrine, un talent qui va marquer l’histoire ! (vidéo)

« The Voice 9 » du 25 janvier 2020. Après une première soirée très prometteuse, suite des auditions à l’aveugle de la saison 9 de « The Voice » ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Vous pensiez avoir vu les meilleurs la semaine dernière ? Détrompez-vous ! Le meilleur reste à venir… Et tenez-vous le pour dit, vous n’êtes pas au bout de vos surprises…

« The Voice 9 » du 25 janvier 2020 : vidéo

Un talent va particulièrement retenir votre attention. Il s’agit de Sandrine Allary, 77 ans. Pourquoi ?



🎙 Parce que c’est la doyenne des talents de toute l’histoire de « The Voice »

🎙 Parce qu’elle va passer son audition accompagnée par Nikos Aliagas

🎙 Parce qu’elle un coeur et un talent énorme !

Une sacrée personnalité que nous vous proposons de découvrir en avant-première

Pourquoi ce talent va-t-il marquer l'histoire de l'émission selon vous 😮

A : C'est la Doyenne des talents de toute l'histoire de #TheVoice

B : Elle passe son audition accompagnée par @nikosaliagas

RDV demain dès 21h05 sur @TF1 & @MYTF1 pour la suite des Auditions à l'Aveugle ✌️ pic.twitter.com/yrg0TYUJGo — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) January 24, 2020

Pour découvrir sa prestation, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 !!

Pour aller plus loin encore…

Et pour aller plus loin encore, nous vous proposons en images, un bref aperçu de ce qui vous attend pour cette seconde soirée des auditions à l’aveugle…

Quelle audience pour ce deuxième numéro ?

La semaine dernière, et malgré les titres racoleurs de certains, la première émission a rencontré un beau succès d’audience. 5.19 millions de téléspectateurs, 28.7% de part de marché et surtout d’excellentes performances sur les cibles commerciales. L’émission a même enregistré une hausse de 3 points auprès des si prisées femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 Excellent démarrage pour la saison 9 de #TheVoice présenté par @nikosaliagas Très large leader avec 5,2M Tvsp et en hausse sur les FRDA-50 avec 43% de PdA! Très bonnes performances sur l'ensemble du public :

✅ 38% 25-49

✅ 46% 4-14

✅ 40% 15-24

✅ 39% 15-34 pic.twitter.com/7EUedrt0LJ — TF1 Pro (@TF1Pro) January 19, 2020

« The Voice », suite de la saison 9 ce soir dès 21h05 sur TF1 avec Nikos Aliagas, Amel Bent, Lara Fabian, Marc Lavoine et Pascal Obispo.

