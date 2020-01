Ce soir sur France 2 « Les Grosses Têtes » font du ski (les invités)

ANNONCES





« Les Grosses Têtes » font du ski, c’est ce soir sur France 2 dès 21h05 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV avec Laurent Ruquier à sa tête.



Prenez un animateur chevronné, des Grosses Têtes pas toujours disciplinées, ajoutez une bonne dose d’humour et de culture générale, et vous obtiendrez la recette d’une soirée réussie !

« Les Grosses Têtes » font du ski : les invités

Pour participer à cet effet boule de neige et commencer 2020 en beauté, les Grosses Têtes accueillent dans leur chalet Dany Boon, Philippe Katerine, Josiane Balasko, Nelson Monfort, Philippe Candeloro, entre autres. En fin d’émission, l’incontournable « Invité Mystère » viendra lui aussi dévaler tout schuss les pentes de la bonne humeur !



Autour de Laurent Ruquier, deux équipes candidates à la première étoile : Michèle Bernier, Chantal Ladesou, Valérie Mairesse, Roselyne Bachelot, Caroline Diament contre Christophe Dechavanne, Yoann Riou, Steevy, Jean-Luc Lemoine et Florian Gazan.

Quelle audience ?

La soirée s’annonce quand même compliquée pour Laurent Ruquier et sa bande. Ils seront en effet confrontés au rouleau compresseur « The Voice » sur TF1 et au téléfilm inédit de France 3 « Maddy Etcheban ».

Diffusé en décembre dernier, le dernier numéro des « Grosses Têtes » n’a d’ailleurs pas pesé bien lourd avec seulement 1.97 million de téléspectateurs pour 9.8% de part de marché. En même temps ce soir là, il y avait l’élection de Miss France 2020 sur TF1.

