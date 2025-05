Le groupe Il Cello, gagnant de The Voice 2025, sort déjà son premier single “Une femme”

Publicité





C’est une victoire qui a bouleversé le public de « The Voice, la plus belle voix ». Hier soir, le groupe Il Cello, formé par leur coach Florent Pagny durant l’étape des groupes, a triomphé en finale du célèbre télé-crochet.











Publicité





Quelques heures à peine après avoir été sacrés grands gagnants, les artistes sortant déjà leur tout premier single : “Une femme”.

Le morceau, interprété en avant-première lors de la grande finale diffusée en direct sur TF1, a marqué les esprits par sa puissance émotionnelle et son intensité vocale. Il a été écrit et enregistré durant la semaine et rend hommage aux femmes de leurs vies.

Le single est dès à présent disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et notez qu’hier soir, Florent Pagny a annoncé qu’il allait emmener le groupe Il Cello avec lui en tournée !



Publicité





Écoutez « Une femme », le single des gagnants de The Voice 2025