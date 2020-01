Un si grand soleil : Christophe dérape, Johanna suivie, Eliott ouvre son bar, ce qui vous attend vendredi 10 janvier (épisode n°360)

ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – Vous êtes déjà impatient de savoir ce qui vous attend vendredi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? On peut vous dire que dans l’épisode 360 du vendredi 10 janvier, Christophe va déraper et partir en vrilles !…

En effet, la personne que Christophe a appelé pour s’occuper de Johanna n’est autre que Loïc, un homme qui a essayé de voler un guépard au zoo.



Il lui demande de suivre Johanna 24h/24 et en échange il reviendra sur son témoignage le concernant ! Johanna est donc maintenant suivie et Loïc prend des photos d’elle entrain d’embrasser Ludo…

En parallèle, Ludo annonce à sa mère qu’il va finalement rester vivre à Montpellier. Elle est ravie. Mais Christophe joue avec Johanna en lui montrant ses projets d’appart plus grand pour s’installer avec le bébé… Johanna lui répond que c’est trop tôt et Christophe reçoit les photos de Loïc.



Pendant ce temps là, le plan de la police pour coincer les Gimenez fonctionne. Une livraison de drogue doit avoir lieu le 14 janvier et d’ici là, Johanna doit retourner en Suisse pour Nathalie.

Quant à Virginie et Alex, ils décident de vivre leur histoire en secret pour être tranquilles. Et c’est le grand jour pour Eliott, qui ouvre son bar. Il peut compter sur l’aide de Dylan et sa mère est impressionnée.

