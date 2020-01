« N’oubliez pas les paroles » : Nagui remplacé à la présentation, Margaux n’y arrive plus…

ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » : Nagui remplacé à la présentation. Surprise ce soir dans « N’oubliez pas les paroles ». Nagui a en effet cédé sa place à la présentation de l’émission. Enfin uniquement le temps de la finale. Et c’est Dany, l’adversaire de Margaux dans le premier numéro, qui s’est essayé à l’exercice. Et il s’est plutôt bien débrouillé.



ANNONCES





Mais cela n’a guère porté chance à Margaux qui est tombée sur une chanson qu’elle ne maîtrisait absolument pas. Elle n’a pas remporté le moindre centime dans cette première émission mais n’a pas chanté pour rien. S’agissant de sa 20ème victoire, elle a tout de même remporté un voyage au Maroc.

Pas mieux dans la seconde. Si Nagui a repris sa place d’animateur, Margaux ne s’est pas rattrapée signant sa seconde victoire consécutive à 0 euro.

Bref Margaux est toujours 6ème plus grande maestro avec 236 000 € et le classement des 16 plus grands maestros reste inchangé. (Re)découvrez ce classement ICI.



ANNONCES





Le rythme infernal des tournages y serait-il pour quelque chose ?

« N’oubliez pas les paroles » : Nagui remplacé (replay)

Séance de rattrapage possible en streaming vidéo sur le site et/ou l’application France.TV durant 7 jours.

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien…

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 19h20 Bientôt dispo…

Et sinon…

Une chose est sûre, Margaux fait les bonnes affaires de NOPLP. Hier soir encore elle a offert un nouveau record d’audience à l’émission avec jusqu’à 3.8 millions de fidèles et 19% de part de marché pour le second numéro. Il s’agit de la meilleure performance de la saison.

#Audiences @France2tv

Hier @NOPLPoff @Nagui ▶️ Leader 1er num sur sa tranche horaire de diff avec plus de 2,7 M de tvsp et 17 % de PdA ▶️ 2 e num : Leader et record de saison en audience avec + de 3,8 de tvsp et 19 % de PdA #NOPLP 🎶👏 pic.twitter.com/lUJtwVrkM0 — France2ServicePresse (@France2_Presse) January 9, 2020

Nagui, Cruella, Margaux et les ZIKOS seront de retour demain dès 18h40 sur France 2 pour « N’oubliez pas les paroles » !

4.73 / 5 ( 15 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES