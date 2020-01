Un si grand soleil en avance : Emmy charmée par Eliott ? (résumé + vidéo épisode n°370 du 24 janvier)

Séquence émotion ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » puisque Janet a le grand plaisir de retrouver sa fille, Emmy. Mère et fille se prennent dans les bras dès l’arrivée de la jeune femme à l’aéroport de Montpellier !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver exceptionnellement à partir de 20h35 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV



Un si grand soleil résumé de l’épisode 370

Emmy a encore passé la soirée avec Eliott. Ils ont passé un bon moment mais Emmy lui redit qu’il ne se passera rien entre eux puisqu’elle a déjà un mec… Mais Eliott est patient et il est certain que contrairement à ce qu’elle dit, il se passe déjà quelque chose entre eux mais qu’elle ne le réalise pas encore…

Et alors qu’Alex et Manu font des découvertes sur la personnalité d’une victime, Eliott va de l’avant dans ses affaires et élabore un nouveau plan. Quant à Romane, prendra-t-elle ses responsabilités ?…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 24 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

