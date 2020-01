Un si grand soleil en avance : grande nouvelle pour Christophe (résumé + vidéo épisode n°354 du 2 janvier)

ANNONCES





Enfin une bonne nouvelle pour Christophe dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ! Après avoir appris que Johanna le trompe avec Ludo, il y a un donneur et il va pouvoir recevoir sa greffe de coeur !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 354

Le Docteur Lewis appelle Johanna pour lui annoncer qu’il y a un donneur et que Christophe va recevoir sa greffe de coeur vendredi. Elle lui explique qu’il n’y a pas besoin d’opérer en urgence et qu’ils ont donc un peu de temps pour le préparer. Johanna est partagée entre stress et soulagement… Ludo propose de l’accompagner à l’hôpital.

Et Ludo semble prêt à tous les sacrifices et Patricia a un mauvais pressentiment. De son côté, Elizabeth Bastide s’interroge pour savoir si elle ira au bout de ses soupçons…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 2 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

