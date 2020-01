Un si grand soleil en avance : Laetitia découvre pour Hugues et Elisabeth (résumé + vidéo épisode n°353 du 1er janvier)

ANNONCES





Une nouvelle année commence et on peut dire qu’elle démarre difficilement pour Laetitia dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, ce soir elle va découvrir la relation entre Hugues et Elisabeth !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV



Un si grand soleil résumé de l’épisode 353

Laetitia surprend Hugues avec Elisabeth dans les rues de Montpellier. Elle comprend qu’ils sont en couple et elle est sous le choc… Laetitia appelle immédiatement Hugues sur son portable et lui reproche de s’être servi d’elle pour son prêt. Elle pense qu’il est avec Elisabeth pour son argent et elle promet de le griller ! Hugues n’hésite pas à la menacer elle et même sa fille…

Et pendant ce temps là, Christophe teste ses proches…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 1er janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2.

