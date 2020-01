Un si grand soleil en avance : Ludo quitte la coloc (résumé + vidéo épisode n°368 du 22 janvier)

Séquence émotion ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » puisque Janet a le grand plaisir de retrouver sa fille, Emmy. Mère et fille se prennent dans les bras dès l’arrivée de la jeune femme à l’aéroport de Montpellier !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver exceptionnellement à partir de 20h35 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 368

Ludo quitte la coloc, il a fait ses cartons et il est temps pour lui d’emménager avec Johanna. Marilyn, Bilal et Davia lui disent au revoir le coeur gros, ils n’ont vraiment pas envie qu’il s’en aille… Davia a les larmes aux yeux et c’est avec une grande émotion qu’ils se disent au revoir.

Et alors que Manon prend conscience de la portée de ses actes, Johanna accélère ses démarches pour tourner la page. Jo, de son côté, a trouvé un bon filon.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 22 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

