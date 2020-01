Ce soir Dorothée, Hélène et les garçons et toute la génération AB sont sur TMC (vidéo)

Ce soir Dorothée, Hélène et les garçons et toute la génération AB sont sur TMC pour une émission pas comme les autres au cours de laquelle nous allons faire un bond dans le passé. Retour dans les années 90 en compagnie de Dorothée, Hélène, Nicolas, Justine, Cricri d’amour ou bien encore Johanna.



« Dorothée, Hélène et les garçons : génération AB Productions » est une co-production Troisième Œil Productions, Flair Productions et JLA Productions. Réalisation signée Olivier Monssens.

Sachant que nous vous avons déjà présenté l’émission et communiqué la liste des intervenants (voir ICI), nous n’allons pas le refaire une seconde fois.



Nous avons choisi de vous offrir les premières images….

Dorothée, Hélène et les garçons et toute la génération AB en images

C’est pourquoi nous vous proposons de découvrir maintenant quelques images de ce qui vous attend ce soir sur TMC mais aussi en streaming vidéo la fonction direct du site et/ou de l’application MYTF1/TMC.

" Hou la menteuse, elle est amoureuse… " 💝 Dorothée, Hélène & les Garçons : Génération AB productions, ce soir sur #TMC. ⏰ pic.twitter.com/wTQ2WTV5vD — TMC (@TMCtv) January 22, 2020

Avec les témoignages de…

Pour évoquer ce phénomène télé hors du commun, s’exprimeront ce soir :

Jean-Luc Azoulay : Producteur – Auteur – Compositeur

Claude Berda : Producteur

Hélène Rollès : Comédienne et chanteuse

Patrick Puydebat : Comédien

Laure Guibert : Comédienne

Sébastien Roch : Comédien

Laly Meignan : Comédienne

Rochelle Redfield : Comédienne

Camille Raymond : Comédienne

Elsa Esnoult : Comédienne et Chanteuse

Magalie Madison : Comédienne

Mallaury Nataf : Comédienne

Bernard Minet : Musicien et chanteur

Adeline Blondieau : Comédienne

Christophe Rippert : Comédien

Rémy Sarrazin : Musicien et comédien

Patrick Le Lay : ancien PDG de TF1

Dominique Poussier : Ancienne directrice de l’Unité Jeunesse de TF1

Jacky : Animateur

Robert Réa : Premier réalisateur du Club Dorothée

Gérard Espinasse : Réalisateur

Stéphane Joffre : Producteur

Aude Messean : Directrice de casting

Gérard Salesse : Compositeur

Emilie Mazoyer : Animatrice et productrice

Alex Vizorek : Comédien et humoriste

« Dorothée, Hélène et les garçons : génération AB Productions » c’est ce soir dès 21h15 sur TMC juste après « Quotidien ».

