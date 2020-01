Un si grand soleil en avance : Virginie laisse une seconde chance à Alex (résumé + vidéo épisode n°356 du 6 janvier)

ANNONCES





Ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil », contre toute attente, Virginie laisse une seconde chance à Alex et ils vont boire un verre ensemble…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 356

Alors qu’il pensait leur histoire enterrée, Virginie envoie un sms à Alex pour le revoir. Et alors qu’Alex lui dit qu’il espère qu’ils resteront amis, Virginie le surprend en lui proposant d’aller boire un verre… Cette seconde chance débouchera-t-elle sur une jolie histoire pour Alex et Virginie ?

De son côté, Johanna tiendra-t-elle la promesse qu’elle a faite à Patricia ?



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 6 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2.

