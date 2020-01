Un si grand soleil : Romane cible le zoo, Ludo officialise avec Johanna, ce qui vous attend lundi 20 janvier (épisode n°366)

Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – La semaine s’achève et vous êtes peut être déjà impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Et dans l’épisode 366 du lundi 20 janvier, on peut vous dire que Johanna et Ludo vont enfin pouvoir tourner la page et démarrer une nouvelle vie.

En effet, Johanna est officiellement blanchie, aucune poursuite ne sera retenue contre elle.



ANNONCES





Du coup, elle peut enfin souffler et Ludo décide d’organiser un apéro pour officialiser leur relation. Il trinque avec Guilhem et Patricia tandis que Maryline regrette de voir Ludo quitter la coloc.

De son côté, Romane prépare une nouvelle action et cette fois, elle compte cible le zoo où travaille Alice ! Karel est réticent mais Manon est partante ! Et justement, Julien confie à Alice son inquiétude vis à vis de Manon…



ANNONCES





Ludo tient à aller voir Christophe à l’hôpital. Mais il se fait envoyer balader sévèrement par Christophe, qui refuse toute discussion…

5 / 5 ( 7 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES