« Vous avez la parole » du 9 janvier 2020 : ce soir en direct, un spécial grève avec Léa Salamé et Thomas Sotto (vidéo)

« Vous avez la parole » du 9 janvier 2020 . Nouvelle journée de grève, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites en ce jeudi 9 janvier 2020. Comment sortir de l’impasse ? C’est la question que chacun se pose aujourd’hui alors que les conséquences commencent à se faire ressentir. Ce soir sur France 2 Léa Salamé et Thomas Sotto vous donnent la parole en direct à partir de 21h05 et bien sûr en live, streaming puis replay vidéo sur France.TV



« Vous avez la parole » du 9 janvier 2020 : présentation et invités

Pour cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites, « Vous avez la parole » propose une émission spéciale et donne la parole aux Français, en direct et en extérieur.

Sur le plateau, Léa Salamé et Thomas Sotto recevront cinq Français : une conductrice de bus, un restaurateur, une directrice d’école, un couvreur-zingueur et une mère de famille.

Les partenaires sociaux sont également présents :



– Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT

– Laurent Escure, secrétaire général de l’UNSA

– Fabrice Le Saché, porte-parole et vice-président du Medef.

– Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse

– Laurent Pietraszewski, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Santé et des Solidarités, chargé des Retraites.

Une soirée pour tenter de renouer le dialogue et peut-être pourquoi pas, de sortir de la crise.

Au programme également des duplex en région et votre participation via les réseaux sociaux et le hashtag VALP

En attenant le débat…

En attendant ce débat qui s’annonce houleux, voici le teaser vidéo de l’émission tel que proposé par la chaîne

Un mois après le début de la mobilisation contre la #réformedesretraites, les Français seront à nouveau dans la rue, jeudi 9 janvier. Comment sortir de l'impasse ? C'est le thème de notre émission exceptionnelle, en direct jeudi à 21h05, sur @France2tv #VALP pic.twitter.com/BijkqyQoav — Vous avez la parole (@VALP) January 8, 2020

Ce soir, « Vous avez la parole » sur France 2. Alors faites entendre votre voix…

