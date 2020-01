Un si grand soleil en avance : Christophe veut se venger de Johanna (résumé + vidéo épisode n°359 du 9 janvier)

ANNONCES





Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil », Christophe ne va pas bien et semble décidé à se venger de Johanna… Que va-t-il faire ? Va-t-il réaliser qu’il fonce droit dans le mur ?

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 359

Christophe, sur son lit d’hôpital, passe un appel pour le moins étrange… Il téléphone à quelqu’un en lui disant qu’il a besoin de lui et que c’est urgent. Il lui précise qu’il a « besoin qu’il s’occupe de sa femme » ! Que prépare Christophe ? A qui téléphone-t-il ?

Pendant ce temps là, Manon se braque de plus en plus contre ses parents et surprend ses meilleures amies



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 9 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

4.89 / 5 ( 19 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES