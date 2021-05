4.7 ( 13 )



Annonces





« Télématin » : Laurent Bignolas remplacé par… À la mi-mars, le journaliste Michaël Zoltobroda du Parisien, affirmait que l’actuel présentateur de Télématin avait été évincé et ne serait pas reconduit à la tête de la matinale de France 2 à la rentrée prochaine.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Certains spécialistes médias mais aussi de nombreux téléspectateurs n’avaient pas forcément cru à cette nouvelle d’autant que le principal intéressé avait nié être au courant.

« Ah bon, Télématin, c’est fini pour moi? Vous me l’apprenez! » avait ainsi déclaré celui qui avait succédé à William Leymergie en septembre 2017.

Et de rajouter… « Si je dois arrêter, ça sera un peu brutal. Mais je peux très bien le comprendre. (…) Aucune place ne nous appartient. Il y aura toujours quelqu’un pour nous remplacer. J’ai eu l’impression de rendre service. Je partirai avec le sourire. »



Annonces





« Télématin » : Laurent Bignolas remplacé par…

Et aujourd’hui c’est encore Michaël Zoltobroda qui lâche l’info, toujours dans les colonnes du Parisien : non seulement il confirme que Laurent Bignolas ne sera plus à la tête de l’émission à la rentrée, mais il donne le nom du remplaçant ou plutôt de ses remplaçants :

Et c’est le duo Julia Vignali / Thomas Sotto qui présentera « Télématin » sur France 2 à partir de la rentrée, du lundi au jeudi. Pour ceux qui débarquent, rappelons que Julia Vignali a quitté M6 !

Et c’est Maya Lauqué et Damien Thévenot qui prendront le relais dès le vendredi.

Retrouvez « Télématin » du lundi au samedi, de 6h30 à 9h25 sur France 2 mais aussi en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés