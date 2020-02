« 12 coups de midi » de TF1 : on sait qui se cache derrière l’étoile mystérieuse, un premier indice dévoilé

ANNONCES





« 12 coups de midi » de TF1 du 13 février 2020. Aujourd’hui dans les « Douze coups de midi » de Jean-Luc Reichmann, une nouvelle étoile mystérieuse a été proposée. Et oui, si vous avez loupé quelque chose, la précédente est tombée hier. Et c’est encore Éric qui a trouvé la bonne réponse en proposant Jean-Pierre Castaldi. Pour découvrir l’étoile et les explications fournies par Zette, suivez ce lien.



Avant de revenir à la nouvelle étoile mystérieuse, faisons un rapide point sur ce qui s’est passé aujourd’hui dans le jeu. Et bien Éric a signé un nouveau coup de maître à 20.000 euros ! Belle victoire donc pour lui et surtout 10.000 euros de plus dans sa cagnotte. Cette dernière atteint désormais la somme 473.880 euros.

« 12 coups de midi » de TF1 : premiers indices de l’étoile mystérieuse

Une nouvelle étoile a donc été proposée. On voit quoi ? Du gazon et un avion qui semble être un avion militaire. S’agit-il d’un avion ou d’une maquette d’avion ? Peu importe…



Et figurez-vous qu’on sait déjà qui se cache derrière cette étoile mystérieuse ? Comment ? Pourquoi ? Comme toujours parce que des personnes ayant assisté aux enregistrement ont lâché l’info.

Comme nous nous y engageons à chaque fois, ne vous donnerons pas la bonne réponse. Nous ne voyons pas l’intérêt de tuer le suspense, surtout lorsque c’est aussi rapide. Nous vous distillerons donc au fil des jours et/ou des semaines à venir quelques indices ici ou là. Objectif : faire travailler vos méninges ! Soyez-nous fidèles donc !

« 12 coups de midi » replay

Si vous préférez les images, rattrapez-vous durant 7 jours sur MYTF1.fr et découvrez la vidéo replay de votre émission d’aujourd’hui.

Carton d’audience confirmé

Du côté de l’audience, Jean-Luc Reichmann n’a vraiment aucun soucis à se faire. 3.6 millions de Français ont répondu à l’appel de l’émission d’hier soit 38% du public présent devant son poste de télévision.

📊[AUDIENCES] Excellentes performances pour #Les12CoupsDeMidi toujours largement leader avec : 🌟 3.6M de tlsp

🌟 38% auprès des 4+

🌟 21% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/pJiNMzXzxe — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) February 13, 2020

