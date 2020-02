Plus belle la vie en avance : découvrez le secret de Maxime (vidéo PBLV épisode n°3999)

ANNONCES





Jeudi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », vous allez enfin découvrir le secret que cache Maxime… Et on peut dire que ce n’est pas pour rien s’il s’est approché de Sabrina !

En effet, Maxime connaissait Jerry, qui lui avait laissé un message vocal avant de mourir…



ANNONCES





Maxime écoute le fameux message… On entend Jerry qui lui dit qu’il a froid, qu’il a mal et qu’il va crever ! Il l’appelle à l’aide et lui dit que Sabrina ne veut pas le laisser entrer dans sa voiture. Maxime pleure en écoutant ce message…

Un extrait de l’épisode de PBLV de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3999 du 20 février 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie en avance : Baptiste enlevé, Millard inculpé, Mila vole (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

4.83 / 5 ( 23 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES